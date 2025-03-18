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Российские бойцы рассказали о трудностях операции «Поток» под Суджей

RT: бойцы ВС РФ потеряли по 10 килограммов во время захода в тыл ВСУ по трубе
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Кадр из видео/RT на русском/Rutube

Участники операции «Поток» в Курской области потеряли по 10 килограммов веса при заходе в тыл подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на участников оперативного маневра.

По словам бойцов, за время перемещения по газопроводу каждый из них похудел минимум на 10 килограммов. Один из военнослужащих признался, что к моменту выхода из трубы солдаты были «изможденные, без еды, без воды».

На видео бойцы признались, что не могли точно знать, когда российские штурмовики пройдут к месту их появления из трубопровода. Солдаты по заданию командования должны были продержаться два дня. Помимо этого, солдаты добавили, что после выхода из газопровода атаки по ним начались спустя 1,5 часа. Бойцы ВСУ атаковали их с помощью FPV-дронов, танка «Баба-Яга» и других орудий.

«Если бы ничего с фронтом не сделалось, они могли бы задавить, (...) силы был неравные», — признался участник маневра.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее стали известны детали операции ВС РФ «Труба» в районе Суджи.

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