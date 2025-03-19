Раскрыто число военных ВСУ, уничтоженных при попытке прорыва в Белгородскую область

Российские военные уничтожили около 110 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться в Белгородскую область на фоне состоявшихся накануне переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет SHOT.

Отмечается, что в течение суток было предпринято семь атак со стороны ВСУ. Атаки велись в направлении сел Демидовка, Графовка, поселка Прилесье Краснояружского района.

Помимо украинских военных, российские войска уничтожили два танка, в том числе американский Abrams, 12 боевых бронированных машин, четыре инженерные машины разминирования и одну установку разминирования УР-77.

Вооруженные силы России не допустили прорыва государственной границы, украинские подразделения отступили на исходные рубежи. Из Краснояружского района было эвакуировано около 8 тысяч мирных жителей, которые находились в 23 населённых пунктах, пишет SHOT.

Утром 18 марта ВСУ попытались вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье.

В Минобороны РФ сообщили, что в провокации ВСУ в Белгородской области были задействованы до 200 бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков.

Ранее беспилотник ВСУ ранил бойца самообороны в Белгородской области.