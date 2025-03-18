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Беспилотник ВСУ ранил бойца самообороны в Белгородской области

Гладков: боец самообороны ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
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Reuters

Боец самообороны ранен в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Атаки ВСУ на Краснояружский район продолжаются. Ранен боец самообороны», — говорится в сообщении Гладкова.

По данным губернатора, боец получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги в районе села Репяховка. Его попутным транспортом доставили в Ракитянскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи раненого переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Днем ранее двое мужчин получили тяжелые ранения в результате атаки украинских Беспилотников в Белгороде. По словам Гладкова, у одного травматическая ампутация кисти, у второго — ампутация предплечья. Пострадавших доставили в больницу Белгорода.

Также в результате атаки БПЛА оказался поврежден торговый центр в Белгороде. Как сообщил мэр города Валентин Демидов, обломки сбитого дрона упали на ТЦ, есть пострадавшие. Произошло возгорание деревьев у торгового здания.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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