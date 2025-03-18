В МО раскрыли потери ВСУ в Белгородской области

Минобороны: потери ВСУ при атаках на Белгородскую область составили до 60 бойцов

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате провокации в Белгородской области составили до 60 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также в сообщении говорится, что ВСУ потеряли семь боевых бронированных машин, один танк, три инженерные машины разграждения и автомобиль.

«Оставшиеся боевики рассеяны, противник от дальнейших атак отказался», — добавили в МО.

Утром 18 марта ВСУ попытались вклиниться на территорию РФ в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье.

Целью ВСУ было создание негативного фона вокруг запланированных на вечер 18 марта переговоров президентов РФ и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине и дискредитация мирных инициатив американского лидера Дональда Трампа.

Всего в течение дня ВСУ осуществили пять атак, пятая – с 17.30 до 18.45 Все атаки были отражены, добавили в ведомстве.

18 марта Telegram-канал SHOT писал, что Вооруженные силы Украины попытались прорваться на территорию Белгородской области накануне телефонного разговора президентов РФ и США. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь заявлял, что обстановка в регионе остается сложной, а украинская армия активно обстреливает Краснояружский район. Позже он снова заявил о сложной обстановке в районе, однако, по его словам, ВСУ на его территории нет.

Ранее украинские дроны атаковали Белгород.