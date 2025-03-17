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Украинские дроны атаковали Белгород

В результате атаки дронов ВСУ загорелся торговый центр в Белгороде
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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Белгород. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Упавшие обломки одного из сбитых дронов повредили здание торгового центра «Атлант Арена» на улице Щорса. Загорелись фасад ТЦ и расположенные рядом деревья.

Возгорание удалось оперативно потушить.

По данным Telegram-канала Baza, во время атаки пострадал как минимум один человек. Ему оторвало часть руки.

17 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Ясные Зори мужчина получил ранение от сдетонировавшей мины «колокольчик».

В тот же день мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области.

Ранее Минобороны России сообщило о нейтрализации с вечера воскресенья 72 дронов ВСУ.

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