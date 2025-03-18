Командиры НАТО, попавшие в окружение в Курской области, работали наводчиками. Об этом заявил офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник изданию kp.ru.

«Там может быть около 30-40 офицеров НАТО, они напрямую наводчиками работали», — утверждает Крапивник.

Днем координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что около 30 офицеров из стран НАТО, корректировавших удары вглубь России, находятся в окружении в Курской области.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что с пониманием отнесся к просьбе своего американского коллеги Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он пообещал гарантировать им жизнь и достойное обращение, но только в одном случае — если Киев прикажет своим солдатам сдаться и сложить оружие.

Ранее Зеленский отказался признавать окружение войск ВСУ в Курской области.