Странам Евросоюза необходимо достичь высокого уровня военной мобильности к 2030 году. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в военной академии Дании, пишет РИА Новости.

«К 2030 году нам нужна функционирующая общеевропейская сеть сухопутных коридоров, аэропортов и морских портов, которые облегчат быструю транспортировку войск и военной техники», — отметила она.

Кроме того, странам Европы нужно инвестировать в противовоздушную и противоракетную оборону, а также в артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты, подчеркнула глава ЕК.

ЕС должен «извлечь уроки из современной войны», резюмировала она.

4 марта фон дер Ляйен на саммите стран ЕС в Лондоне объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет. Средства необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы.

9 марта фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия должна перейти в режим военной подготовки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в интервью американским блогерам, что глава ЕК мобилизует членов Европейского союза для ремилитаризации с целью отвлечения внимания от огромных трат в период пандемии коронавируса и украинского конфликта.

Ранее в Брюсселе заявили, что перемирие на Украине крайне невыгодно Европейской комиссии.