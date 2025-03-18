В Курской области оккупацию Суджанского района Вооруженными силами Украины пережила 101-летняя бабушка. Об этом пишет РИА Новости.

Пожилую женщину уже эвакуировали из Суджанского района. По словам бабушки, она чувствует себя нормально.

По информации агентства, жительницу Курской области забрали в медицинское учреждение. По предварительным данным, у нее сломаны ребра в результате падения.

«Женщина оставалась без медпомощи много месяцев», — добавило издание.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее на видео сняли подземный командный пункт ВСУ в Судже.