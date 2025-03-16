Российские военные обнаружили брошенный командный пункт ВСУ в Судже Курской области. Видео публикует kp.ru.

По данным издания, командный пункт был оборудован в подвале жилого дома. В нем располагались импровизированная столовая и боксерский зал.

Российские военные обнаружили пункт управления войсками, в котором находились мониторы, оргтехника, тетради с записями, рабочая радиостанция. Украинские военные оставили оружие с боекомплектом, запасы воды и провизии, элементы обмундирования.

До этого жительница Суджи рассказала, что среди военных Вооруженных сил Украины, которые были в Судже Курской области, заявляли, что им не нужна война.

По ее словам, некоторые из бойцов ВСУ утверждали, что будут воевать до последнего украинца. Женщина отметила, что головы у этих украинских военнослужащих «забиты тем», что заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.