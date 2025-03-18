Военный аналитик назвал цель атаки ВСУ на Белгородскую область

На фоне поражения в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на Белгородском направлении. Их цель — перебить негативную для Киева повестку в преддверии телефонных переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный аналитик Борис Рожин.

«ВСУ нанесли артиллерийские удары и произвели атаки дронами по Белгородской области. Кроме того, противник пытался «заскочить» в населенные пункты, находящиеся непосредственно у границы. Среди них — Демидовка и Графовка», — рассказал эксперт.

Действия противника он назвал «разведкой боем». ВСУ, по его словам, пытаются прощупать силы прикрытия госграницы и найти уязвимое место.

18 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ попытались прорваться на территорию Белгородской области. По информации журналистов, в течение суток украинские военные несколько раз предпринимали попытки зайти на российскую территорию в районе населенных пунктов Прилесье и Графовка.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстановка в регионе остается сложной, украинская армия активно обстреливает Краснояружский район.

Ранее два автобуса с людьми подорвались на минах в Белгородской области.