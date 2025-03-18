Два автобуса с людьми подорвались на минах в Белгородской области

Mash: под Белгородом два автобуса подорвались на минах, есть пострадавшие

В Белгородской области два автобуса с людьми подорвались на минах, сообщает Telegram-канал Mash.

«Два автобуса с людьми подорвались на минах-лепестках в Белгородской области. Минимум пять человек пострадали», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Отмечается, что автобусы везли на работу сотрудников «Краснояружского бройлера». По пути они наехали на мины-лепестки. В результате пять человек получили контузии и ушибы.

До этого в Белгородской области мужчина получил травму в результате детонации мины «колокольчик».

9 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об аналогичном случае в Шебекино. Мужчина также пострадал в результате детонации мины «колокольчик». Губернатор рассказал, что мужчина получил множественные осколочные ранения нижних конечностей и минно-взрывную травму. Также у него была диагностирована баротравма. Сразу после происшествия бойцы самообороны отвезли пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. После осмотра медики приняли решение направить его в больницу №2 в городе Белгороде.

Ранее житель Белгородской области пострадал в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль.