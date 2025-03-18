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Украинские военные разрушили и разграбили храм в Курской области

ВСУ разрушили и разграбили Крестовоздвиженский храм в селе Черкасское Поречное
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские военные разрушили и разграбили Крестовоздвиженский храм села Черкасское Поречное в Курской области. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Судя по кадрам агентства, здание храма повреждено, а со стен пропали иконы.

11 марта Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север», сообщил, что бойцы Вооруженных сил РФ нашли в церкви Воздвижения Креста Господня в селе Черкасское Поречное тела пожилых мирных жителей, с которыми расправились украинские военные. Судя по состоянию тел, они пролежали под обломками несколько дней.

В конце августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили храмы Рождества Христова в селе Большое Солдатское и Рождества Христова в селе Уланок, а также Вознесенский храм-часовню в поселке Краснооктябрьский Курской области.

До этого священник Олег Чебанов рассказал, что одним из первых объектов, атакованных ВСУ в Курской области, стал Горнальский мужской монастырь. Когда монахи начали эвакуироваться, одному из них украинские военные выстрелили в спину, заявил священнослужитель.

Ранее Хинштейн заявил, что бойцы ВСУ использовали курян как живой щит.

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