В РПЦ назвали число храмов, поврежденных ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в конце августа повредили храмы Рождества Христова в селе Большое Солдатское и Рождества Христова в селе Уланок Курской области. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата со ссылкой на данные руководителя информационно-издательского отдела Курской епархии протоиерея Сергия Клинцова.

«В храме Рождества Христова в с. Большое Солдатское выбиты окна, посечен осколками фасад здания. Храм Рождества Христова с. Уланок выгорел внутри, разрушены купола, колокольня», — указано в сообщении.

Отмечается, что население указанных населенных пунктов эвакуировано.

В середине августа пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ) сообщила, что украинские военные разрушили Вознесенский храм-часовню, который располагался в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области.

До этого сообщалось, что при обстрелах ВСУ пострадал Крестовоздвиженский храм в селе Черкасское-Поречное Суджанского района Курской области.

В конце августа священник Олег Чебанов рассказал, что одним из первых объектов, атакованных ВСУ в Курской области, стал Горнальский мужской монастырь. Когда монахи начали эвакуироваться, одному из них украинские военные выстрелили в спину, заявил священнослужитель.

Ранее стала известна судьба 12 священников из Суджанского района Курской области.