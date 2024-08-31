ВСУ выстрелили в монаха в первые дни атаки на Курскую область

Одним из первых объектов, атакованных Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области, стал Горнальский мужской монастырь. Когда монахи начали эвакуироваться, одному из них украинские военные выстрелили в спину, рассказал ТАСС священник Олег Чебанов.

По словам протоиерея, во время нападения ВСУ в храме монастыря шла служба. Он обратил внимание на то, что первым делом украинские военнослужащие напали не на административное здание, не на жилой дом, а на православный монастырь.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.