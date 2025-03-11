Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные нашли в церкви в Курской области убитых ВСУ пожилых россиян

Бойцы ВС РФ нашли в Черкасском Поречном убитых ВСУ мирных жителей
close
Evgeniy Maloletka/AP

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ нашли в селе Черкасское Поречное Курской области тела пожилых мирных жителей, с которыми расправились бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

По данным авторов публикации, видео было снято в церкви Воздвижения Креста Господня 11 марта. У некоторых людей отсутствуют конечности. Судя по состоянию тел, пожилые люди пролежали под обломками несколько дней. Помимо этого, российские военнослужащие нашли в одном из домов инвалида, которого перед гибелью избивали украинские бойцы.

«Вся информация передана в следственные органы, которым предстоит определить всех причастных к убийствам наших граждан», — говорится в сообщении.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что бойцы ВСУ в оккупированных селах Курской области прикрывались мирными гражданами как живым щитом, не давая наступать российским военным. Он отметил, что украинские военные в селе Черкасское Поречное Суджанского района ВСУ наносили удары по жилым домам.

Ранее появилось доказательство прорыва российских штурмовиков в Суджу.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами