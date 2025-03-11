Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ нашли в селе Черкасское Поречное Курской области тела пожилых мирных жителей, с которыми расправились бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

По данным авторов публикации, видео было снято в церкви Воздвижения Креста Господня 11 марта. У некоторых людей отсутствуют конечности. Судя по состоянию тел, пожилые люди пролежали под обломками несколько дней. Помимо этого, российские военнослужащие нашли в одном из домов инвалида, которого перед гибелью избивали украинские бойцы.

«Вся информация передана в следственные органы, которым предстоит определить всех причастных к убийствам наших граждан», — говорится в сообщении.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что бойцы ВСУ в оккупированных селах Курской области прикрывались мирными гражданами как живым щитом, не давая наступать российским военным. Он отметил, что украинские военные в селе Черкасское Поречное Суджанского района ВСУ наносили удары по жилым домам.

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