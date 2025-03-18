Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкор объяснил, почему ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область

Военкор Коц: ВСУ планируют оттянуть время для создания обороны в Сумской области
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли попытку прорваться на территорию Белгородской области, чтобы оттянуть время и создать эшелонированную оборону в Сумской области. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Им жизненно важно оттянуть время, чтобы построить эшелонированную оборону в Сумской области», — подчеркнул он.

Коц обратил внимание на то, что командование ВСУ платит за это решение жизнями украинских солдат.

В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка предположил, что попытка захода в Белгородскую область позволит украинским войскам избежать ударов по своим позициям. При этом он не исключил, что боестолкновение может быть разведкой перед более серьезными действиями.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT писал, что ВСУ попытались прорваться на территорию Белгородской области накануне телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По информации журналистов, в течение суток украинские военные несколько раз предпринимали попытки зайти на российскую территорию в районе населенных пунктов Прилесье и Графовка.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстановка в регионе остается сложной, украинская армия активно обстреливает Краснояружский район.

Ранее стало известно, что Украина готова завершить конфликт в этом году.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами