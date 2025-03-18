Военкор Коц: ВСУ планируют оттянуть время для создания обороны в Сумской области

Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли попытку прорваться на территорию Белгородской области, чтобы оттянуть время и создать эшелонированную оборону в Сумской области. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Им жизненно важно оттянуть время, чтобы построить эшелонированную оборону в Сумской области», — подчеркнул он.

Коц обратил внимание на то, что командование ВСУ платит за это решение жизнями украинских солдат.

В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка предположил, что попытка захода в Белгородскую область позволит украинским войскам избежать ударов по своим позициям. При этом он не исключил, что боестолкновение может быть разведкой перед более серьезными действиями.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT писал, что ВСУ попытались прорваться на территорию Белгородской области накануне телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По информации журналистов, в течение суток украинские военные несколько раз предпринимали попытки зайти на российскую территорию в районе населенных пунктов Прилесье и Графовка.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстановка в регионе остается сложной, украинская армия активно обстреливает Краснояружский район.

Ранее стало известно, что Украина готова завершить конфликт в этом году.