Военный блогер назвал возможную цель попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область

Попытка подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Белгородскую область направлена на растягивание российских войск. Об этом в Telegram-канале написал военный блогер Юрий Подоляка.

По его словам, украинское командование бросило в бой до роты личного состава под прикрытием танков.

Подоляка предположил, что попытка захода в Белгородскую область позволит украинским войскам избежать ударов по своим позициям. При этом блогер не исключил, что боестолкновение может быть разведкой перед более серьезными действиями.

При этом Подоляка исключил возможность прорыва украинских военных вглубь территории России. Он подчеркнул, что ситуации, как с Курской областью, не будет, поскольку в Белгородской области сейчас сосредоточены крупные силы, готовые дать отпор противнику.

Как сообщал Telegram-канал SHOT, ВСУ попытались прорваться на территорию Белгородской области накануне телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По информации журналистов, в течение суток украинские военные несколько раз пытались прорваться на российскую территорию в районе населенных пунктов Прилесье и Графовка.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстановка в регионе остается сложной, украинская армия активно обстреливает Краснояружский район.

Ранее два автобуса с людьми подорвались на минах в Белгородской области.