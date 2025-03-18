Сотрудники пограничной службы Украины из элитного 7-го отряда, недавно переброшенные в Сумскую область Украины (граничит с Курской областью), бегут из приграничных районов Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

Собеседник агентства заявил, что в курском селе Гуево усиливаются панические настроения среди украинских военнослужащих, которые без приказа командования малыми группами пытаются переправиться в Сумскую область. Отмечается, что со своих позиций бегут не только «насильно мобилизованные украинцы», но и действующие сотрудники погранслужбы Украины.

В силовых структурах также отметили, что в лесных массивах в районе Гуево продолжаются ожесточенные бои между российскими военными и остатками украинских солдат.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее российский вертолет уничтожил формирования и технику ВСУ в Курской области.