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Украинские власти думают над заменой главкома ВСУ

Гончаренко: в Киеве думают над заменой главкома ВСУ после провала под Курском
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Global Look Press

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил в своем Telegram-канале, что в Киеве рассматривают замену главкома ВСУ после провала в Курской области.

«Генерал-лейтенант Мойсюк Евгений рассматривается в качестве замены Сырскому после провала на курском направлении», — поделился депутат.

Он добавил, что сейчас Мойсюк является заместителем министра обороны Украины.

До этого агентство ТАСС сообщало, что российские военные начали вывозить трофейную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Суджанского района Курской области.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее Рогов заявил о продвижении российских войск в Запорожской области.

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