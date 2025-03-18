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Российские военные начали вывозить трофейную технику ВСУ из Суджанского района

ТАСС: ВС РФ вывозят трофейную технику из суджанского приграничья
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные начали вывозить трофейную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Суджанского района Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, военную технику вывозят на тягачах. В ходе вывоза трофейной техники была замечена боевая машина пехоты Bradley американского производства с антидроновой защитой. В публикации отмечается, что украинские военнослужащие бросили большое количество техники на территории освобожденных российской армией населенных пунктов.

До этого издание «Коммерсантъ» писало, что на одной из боевых машин пехоты была нанесена надпись «Не трогать ДШБ 155 бригада». Одна из БМП была оснащена комплексом радиоэлектронной борьбы, который позднее сняли, вероятно, для использования в интересах подразделения.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

До этого сообщалось, что ВСУ оставили в Курской области лучшие образцы техники при отступлении.

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