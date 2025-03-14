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Американский журналист рассказал о технике ВСУ, брошенной в Курской области

Forbes: ВСУ оставили в Курской области наилучшие образцы техники и артиллерии
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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Украинские военные, отступая из Курской области, оставили лучшие образцы вооружения. Об этом заявил обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

«Испытывая нехватку продовольствия и опасность быть отрезанными, отступающие украинцы двигались быстро, по-видимому, под покровом темноты. То тяжелое снаряжение, которое они не могли взять с собой, они просто бросали, фактически оставляя его русским для захвата. В число призов вошли лучшие образцы техники и артиллерии, принадлежащие лучшим бригадам Украины», — пишет Экс.

Среди оставленной техники: американский танк M-1 Abrams, боевая машина M2 Bradley, британская гаубица М-777. По данным обозревателя, эта гаубица, захваченная российскими военными, может быть первым неповрежденным М-777 в руках ВС РФ.

Агентство Bloomberg сообщало, что Украине, возможно, придется полностью вывести свои войска с территории Курской области в течение недели.

13 марта ВС РФ освободили Суджу, Меловое и Подол в Курской области.

Ранее Путин оценил ситуацию в Курской области.

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