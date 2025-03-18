Командование украинской армии выводит оперативные резервы из-под Волчанска Харьковской области, отправляя их на другие участки. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Из районов населенных пунктов Липцы и Волчанск отмечено убытие оперативных резервов вооруженных формирований Украины», — сказал Марочко.

По его словам, остающаяся в этом районе группировка ВСУ может вести оборонительные действия, но для активного штурма сил у нее недостаточно.

По предварительным данным эксперта, часть сил ВСУ были переброшены из-под Волчанска для боев у Красноармейска (украинское название — Покровск).

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что большая часть резервов ВСУ была переброшена из Курской области в район Красноармейска.

В начале марта глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев заявлял, что украинские военные занимают гражданские дома в Волчанске, чтобы спровоцировать удары российской армии по этим объектам.

Ранее подполье заявило об ударе по месту дислокации ВСУ в Сумской области.