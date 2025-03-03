В Харьковской области рассказали, для чего ВСУ занимают жилые дома в Волчанске

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимают гражданские дома в Волчанске Харьковской области для того, чтобы спровоцировать удары армии России по этим объектам. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Со слов мирных жителей, которым недавно при помощи наших военных удалось покинуть территорию Волчанска, мы узнаем о том, что украинские боевики занимают в городе гражданские дома с той целью, чтобы привлечь удары по этим объектам со стороны Вооруженных сил РФ», — сказал он.

26 февраля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ снизили активность и прекратили попытки контратак в Харьковской области. По его словам, на линии боевого соприкосновения ведутся позиционные бои с минимальным использованием беспилотников и артиллерии.

24 февраля Ганчев сообщил, что российские военнослужащие постепенно расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, где украинская армия несет большие потери.

Ранее российские военные построили «подземный город» в Харьковской области.