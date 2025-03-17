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Пушилин рассказал, куда ВСУ перебросили резервы из Курской области

Пушилин: ВСУ перебросили резервы из Курской области под Красноармейск
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Reuters

Большая часть резервов Вооруженных сил Украины была переброшена из Курской области в район Красноармейска (украинское название — Покровск), ситуация остается сложной. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Если брать Красноармейское направление, куда, судя по всему, переброшено было большее из резервов Курского направления, ситуация остается напряженной, противник пытается контратаковать, но подразделениям Вооруженных сил РФ удается стабилизировать ситуацию на этом направлении», — сказал он.

Пушилин также рассказал, что украинская армия пытается контратаковать на Дзержинском направлении.

По его словам, именно оттуда ВСУ обстреливают Горловку.

13 марта в Минобороны РФ заявили, что достигли завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

17 марта российские Telegram-каналы сообщали об ожесточенных боях вдоль дороги Суджа — Юнаковка.

Ранее Минобороны показало кадры с брошенными ВСУ позициями в Курской области.

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