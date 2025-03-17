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Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Сумской области

Координатор Лебедев: ВС России нанесли удар по ВСУ в Сумской области
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подразделения Вооруженных сил России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, в 21:00 «прилетело» в направлении объекта, где собирали разбитые в Курской области украинские подразделения и усиливали их для дальнейшей отправки на фронт.

Незадолго до этого Минобороны России сообщило, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» Вооруженных сил РФ ударил по месту сосредоточения живой силы и техники 144-й бригады ВСУ в Сумской области. В ведомстве уточнили, что подразделения украинской армии были атакованы в окрестностях населенного пункта Лосевка.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» министерства обороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов отмечал, что украинское командование перекидывает лучшие резервы в Сумскую область, чтобы отбиться от российских войск.

Ранее Россия по дипканалам связалась со странами, чьи наемники замечены в Курской области.

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