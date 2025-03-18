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Трамп: мне удалось убедить РФ «ничего не предпринимать» против окруженных ВСУ под Курском

Трамп сообщил, что убедил Россию не атаковать войска Украины в окружении
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Samuel Corum - Pool via CNP/picture alliance/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп во время посещения Центра исполнительских искусств им. Джона Кеннеди в Вашингтоне сообщил журналистам, что «смог убедить» РФ не предпринимать активных действий против ВСУ в Курской области. Трансляцию ведет Fox News.

По словам американского лидера, он намерен обсудить «очень тяжелую ситуацию» и судьбу украинских солдат во время своего разговора с российским коллегой Владимиром Путиным во вторник, 18 марта.

«Они (ВСУ. — «Газета.Ru») окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было. Мне удалось убедить их (Россию. — «Газета.Ru») пока ничего не предпринимать», — сказал Трамп.

За время операции в Курской области ВСУ, по данным МО РФ, потеряли более 67 тыс. военных. Только за последние сутки потери составили более 220 человек, а под контроль российских войск вернулись населенные пункты Заолешенка и Рубанщина. В Кремле тем временем заявили, что предложение сложить оружие в обмен на сохранение жизней для украинской группировки пока действует, но вскоре срок истечет. Киев на него пока не реагирует — Владимир Зеленский утверждает, что операция «продолжается так, как нужно».

Кремль официально подтвердил, что телефонный разговор президентов РФ и США состоится 18 марта. Дмитрий Песков не стал раскрывать его повестку, однако американский лидер ранее заявил, что собирается обсудить с Владимиром Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС. Глава МИД Германии Анналена Бербок при этом призвала Трампа не идти на неоговоренные уступки в ущерб Украине.

Ранее в Белом доме заявили о готовности Трампа надавить на Россию.

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