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В подконтрольных Украине районах Запорожской области поврежден объект инфраструктуры

ВС России нанесли повреждение инфраструктуре противника в Запорожской области
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Телеграм-канал «WarGonzo»

В результате атаки Вооруженных сил России на контролируемые властями Украины районы Запорожской области получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель назначенной Киевом областной военной администрации Иван Федоров.

По словам чиновника, свыше 3 тысяч абонентов остались без электричества, в трех селах отключилось водоснабжение. В настоящее время, отметил Федоров, российская атака продолжается.

17 марта министерство обороны РФ сообщило, что российские военные взяли под контроль село Степовое в Запорожской области.

В тот же день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины у села Степовое в Запорожской области. Перед этим на подступах к селу было занято около восьми квадратных километров.

Ранее в Запорожской области испытали дрон, способный развивать «гоночную» скорость.

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