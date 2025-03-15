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В Запорожской области испытали дрон, способный развивать «гоночную» скорость

РИА Новости: созданный Б.А.Р.С «Сармат» беспилотник развил скорость 318 км/час
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Станислав Красильников/РИА Новости

Новый дрон-перехватчик достиг скорости более 310 километров в час во время испытаний, которые проводились на территории Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя группы разработчиков в составе добровольческого отряда Б.А.Р.С «Сармат» с позывным «Чапай».

По данным агентства, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был создан членами отряда Б.А.Р.С «Сармат». В ходе испытаний он развил скорость 318 километров в час, что является рекордным значением для дронов-перехватчиков.

«Дрон двигался со скоростью болида «Формулы-1», — подчеркнул источник агентства.

Как сказал «Чапай», новый БПЛА предназначен для уничтожения беспилотников противника. В том числе его целями могут стать летательные аппараты самолетного типа, которые украинские военные используют для ударов по объектам в тыловых районах РФ.

Руководитель группы разработчиков добавил, что созданный ими дрон оснащен собственной боевой частью. При этом специалисты планируют разработать еще одну его версию, которая будет иметь автомат захвата цели.

Ранее на Украине рассказали о новой тактике российских войск при атаках с применением БПЛА.

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