Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска взяли под контроль село в Запорожской области

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Степовое в Запорожской области
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль село Степовое в Запорожской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике нескольких подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области.

По данным ведомства, украинские войска потеряли 65 военнослужащих, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

17 марта председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины у села Степовое в Запорожской области. Перед этим на подступах к селу было занято около восьми квадратных километров.

По его данным, они удерживают восточную часть населенного пункта и продолжают наступать.

Ранее Пушилин рассказал, куда ВСУ перебросили резервы из Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами