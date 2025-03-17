Российские войска взяли под контроль село в Запорожской области

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Степовое в Запорожской области

Российские военные взяли под контроль село Степовое в Запорожской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике нескольких подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области.

По данным ведомства, украинские войска потеряли 65 военнослужащих, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

17 марта председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины у села Степовое в Запорожской области. Перед этим на подступах к селу было занято около восьми квадратных километров.

По его данным, они удерживают восточную часть населенного пункта и продолжают наступать.

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