Российские войска взяли под контроль село в Запорожской области

Российские военные взяли под контроль село Степовое в Запорожской области. Об этом сообщило министерство обороны России.
«Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области», — говорится в сводке ведомства.
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике нескольких подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области.
По данным ведомства, украинские войска потеряли 65 военнослужащих, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
17 марта председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины у села Степовое в Запорожской области. Перед этим на подступах к селу было занято около восьми квадратных километров.
По его данным, они удерживают восточную часть населенного пункта и продолжают наступать.
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