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Медикам удалось разработать методы для лечения бойцов, отравившихся на операции «Поток»

RT: врачи разработали методы для лечения отравившихся на операции «Поток» бойцов
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Максим Захаров/РИА Новости

Военным медикам удалось разработать новые методы для лечения бойцов, отравившихся в ходе операции «Поток» в Курской области. Об этом сообщает RT.

Военнослужащих принимают с симптомами неспецифического воспаления легких после ингаляции продуктов гальванизации труб, нефтепродуктов, содержащихся в этой трубе, рассказал один из врачей. По словам специалиста, заболевание проявляется на второй, а бывает и на четвертый день после того, как бойцы покинули трубу.

«Существующая схема лечения была нами, скажем так, сконструирована, придумана практически с колес по команде командира», — поделился медик.

Он признался, что «пришлось поломать голову» и продумать определенную схему, поскольку с подобной проблемой еще никто в мире не сталкивался.

По данным телеканала, вредные вещества выводят специальными препаратами.

17 марта заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров подчеркнул, что ни один российский военнослужащий не отказался от участия в операции «Поток» с заходом в тыл Вооруженных сил Украины в Курской области по газовой трубе. Такую операцию нельзя было сделать без достаточной боевой и психологической подготовки.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее стали известны детали операции ВС РФ «Труба» в районе Суджи.

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