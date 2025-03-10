Стали известны детали операции ВС РФ «Труба» в районе Суджи

Издание mk.ru приводит подробности операции по проникновению российских военных в город Суджу в Курской области, которые использовали для этого пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

В статье отмечается, что до января 2025 года по этому трубопроводу российское голубое топливо транспортировалось в Европу через территорию Украины. Транзит был полностью остановлен 1 января, однако трубы остались. Ими и воспользовались российские бойцы, чтобы скрытно выйти в тыл формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже. Схожая операция была проведена при взятии города Авдеевки Донецкой народной республике (ДНР).

В операции принимали участие добровольцы из спецназа «Ахмат», 11-й бригады, 30-го мотострелкового полка, батальона «Ветераны», десантно-штурмовой бригады «Восток», 106-й бригады, а также морские пехотинцы Вооруженных сил РФ.

«Пока искали кислород, пока все подготовили, многие подорвали здоровье. Много дней наши тянули связь, воду, жили в этой трубе», — приводится в материале рассказ информационного ресурса «Два майора».

Автор статьи также цитирует военного эксперта Евгения Климова: «Вся операция заняла неделю: шли два дня, четыре дня сидели в трубе (ждали удобного момента для атаки). <…> Отравленные метаном, оставшись уже с минимумом еды и воды, наши воины зашли в тыл к противнику и нанесли удар».

По его словам, подразделения ВСУ были застигнуты врасплох. Они начали бомбить трубу через полчаса после высадки российских штурмовиков, когда им уже удалось закрепиться в лесополосе. Это вызвало панику у противника. Украинские военные стали спешно отступать, оставляя технику. Они попытались пешком убежать по разрушенному мосту в Судже.

Накануне в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК) рассказали, что свыше 800 российских военнослужащих и добровольцев проникли в Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. По информации ДШК, эта операция началась 8 марта. Бойцы прошли 11-12 км по подземному газопроводу большого диаметра и вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи. Российские войска 9 марта сумели полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.

Ранее бойцы ВС РФ поздравили женщин с 8 Марта из трубы газопровода.