В Минобороны рассказали, что ни один военный не отказался от операции в Курской области

МО РФ: ни один военный не отказался от участия в операции «Поток» в Курской области

Ни один российский военнослужащий не отказался от участия в операции «Поток» с заходом в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области по газовой трубе. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров, передает РИА Новости.

«Это (операция. — прим. ред.) вызывает восторг, восхищение нашими ребятами», — сказал военные.

По его словам, у российских военнослужащих есть умение и готовность к самопожертвованию, ни один из них не отказался участвовать в операции.

Евкуров добавил, что такую операцию нельзя было сделать без достаточной боевой и психологической подготовки.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее стало известно об ожесточенных боях с ВСУ вдоль «дороги смерти» в Курской области.