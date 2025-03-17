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Странам НАТО рекомендовали разместить самолеты по всей Европе из-за «Орешника»

FP: НАТО следует разместить самолеты в отдаленных местах Европы из-за «Орешника»
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@medvedev_telegram/Telegram

Североатлантическому альянсу необходимо разместить свои военные самолеты по всей Европе, чтобы защититься от российских баллистических ракет средней дальности «Орешник». Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

«[Нужно] рассредоточить самолеты по отдаленным местам — второстепенным взлетно-посадочным полосам и шоссе по всей Европе», — говорится в публикации.

Такое решение позволит сделать основные авиабазы альянса «менее привлекательными целями для российских ракет», считает издание.

Foreign Policy подчеркнул, что «Орешник» — это «зверь, отличающийся от своих предшественников».

14 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет готова разместить две установки российской баллистической ракетной системы средней дальности «Орешник» на своей территории к концу 2025 года. Он подчеркнул, что контролирует производство этих пусковых установок.

6 декабря 2024 года Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Белорусский лидер отметил, что в случае принятия соответствующего решения руководством Российской Федерации, цели «Орешника» должны определяться Минском. Путин назвал возможным размещение ракетного комплекса в Белоруссии, отметив, что прежде чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

Ранее «Орешник» назвали самым мощным оружием в мире.

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