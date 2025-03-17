В Британии предрекли ВСУ новый оперативный кризис

Операция российской армии через Днепр станет новым оперативным кризисом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, подобную операцию российская сторона может провести в Херсонской области. Меркурис отметил, что это будет очень сложная операция.

«Если она будет проведена и увенчается успехом, то это будет еще один крупный оперативный кризис для ВСУ», — заявил он.

До этого газета El Pais писала, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не верят в перемирие с Россией и считают, что Украина уже «проиграла». Издание ссылается на слова 30 опрошенных военных, находящихся под Краматорском в ДНР.

Недавно председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что Украина должна использовать паузу в боевых действиях, чтобы подготовиться к «следующей фазе войны», которая неминуема и обязательно наступит после перемирия.

Ранее Ушаков прокомментировал предложение о временном перемирии на Украине.