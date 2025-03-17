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В ВСУ усомнились в возможности перемирия с Россией

El Pais: бойцы ВСУ не верят в перемирие с РФ и считают, что Украина проиграла
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не верят в перемирие с Россией и считают, что Украина уже «проиграла». Об этом сообщает El Pais

Издание ссылается на слова 30 опрошенных военных, находящихся под Краматорском в ДНР.

«На самом деле мы уже проиграли, просто из-за всех смертей. <...> Тело моего брата сейчас где-то под Курском», — сказал один из военных.

Недавно председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что Украина должна использовать паузу в боевых действиях, чтобы подготовиться к «следующей фазе войны», которая неминуема, и обязательно наступит после перемирия.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от мирного решения конфликта на Украине. Однако краткосрочный мир без окончательного завершения конфликта Россию не устроит.

Ранее Ушаков прокомментировал предложение о временном перемирии на Украине.

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