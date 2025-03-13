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Ушаков прокомментировал предложение о временном перемирии на Украине

Ушаков назвал предложенное перемирие на Украине передышкой для ВСУ
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

30-дневное перемирие, на которое согласилась Украина после переговоров с США в Джидде, может быть лишь временной передышкой для украинской армии. Такое мнение выразил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Ольге Скабеевой.

«Наша позиция по временному перемирию — это не что иное, как временная передышка для украинских военных и больше ничего. Наша цель — долгосрочный мир», — отметил Ушаков.

11 марта Украина после переговоров с США в Джидде выразила готовность на 30 дней прекратить огонь. Эту информацию до Москвы должны донести власти США.

12 марта стала известна позиция Кремля на этот счет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит забегать вперед в этом вопросе. В первую очередь Москва хочет дождаться всей информации от Вашингтона. Контакты России и США запланированы на ближайшие дни.

Накануне политолог-американист Константин Блохин высказал похожую точку зрения. Эксперт предположил, что Украина хочет использовать 30-дневное прекращение огня в зоне боевых действий для перевооружения. Блохин считает, что это время нужно Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы собраться с силами, подтянуть резервы и сконцентрировать ресурсы на других областях.

Ранее в США высказались о наказании для РФ в случае отказа от прекращения огня.

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Переговоры о мире на Украине
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