Вооруженные силы Украины во время обстрела Горловки повредили здание детского сада, многоквартирный дом и гражданские автомобили. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

По его словам, в детском саду выбиты окна, поврежден фасад и побиты помещения изнутри. Он добавил, что еще удар пришелся по жилому массиву «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки.

Как сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с 1:10 до 9:20 мск украинские войска выпустили 12 снарядов калибром 155 мм по трем районам Горловки, в том числе три кассетных — по центру города.

До этого беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал школу в Пологовском районе Запорожской области. В момент атаки в здании школы не было учащихся. Источник добавил, что ВСУ все чаще атакуют гражданскую инфраструктуру в регионе. Чаще всего под удар попадают прифронтовые города.

Ранее жители курского села рассказали, что больше полугода прятались от ВСУ с младенцем на руках.