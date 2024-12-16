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Путин заявил, что все преступления Украины против мирных жителей нужно фиксировать

Путин: преступления Киева против мирных жителей необходимо фиксировать

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Александр Казаков/РИА Новости

Все преступления Украины необходимо зафиксировать, особенно преступления, совершенные против мирных граждан. Об этом на коллегии минобороны РФ заявил президент Владимир Путин, трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

Кроме того, до этого глава государства заявлял, что на поле боя в ходе специальной военной операции (СВО) происходит перелом.

Он отметил, что Россия полностью перехватила стратегическую инициативу в зоне боевых действий.

16 декабря Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны в Национальном центре управления обороной РФ, откуда обеспечивается централизованное боевое управление Вооруженными силами России.

Ранее Путин назвал главную причину всех успехов России.

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