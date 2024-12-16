Путин заявил, что все преступления Украины против мирных жителей нужно фиксировать

Все преступления Украины необходимо зафиксировать, особенно преступления, совершенные против мирных граждан. Об этом на коллегии минобороны РФ заявил президент Владимир Путин, трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

Кроме того, до этого глава государства заявлял, что на поле боя в ходе специальной военной операции (СВО) происходит перелом.

Он отметил, что Россия полностью перехватила стратегическую инициативу в зоне боевых действий.

16 декабря Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны в Национальном центре управления обороной РФ, откуда обеспечивается централизованное боевое управление Вооруженными силами России.

Ранее Путин назвал главную причину всех успехов России.