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В Горловке сообщили об атаке ВСУ на образовательное учреждение

Мэр Горловки Приходько: ВСУ нанесли удар по образовательному учреждению
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Shutterstock

Солдаты украинской армии атаковали центр Горловки, повреждено образовательное учреждение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько.

«ВФУ подвергли обстрелу центр Горловки кассетными боеприпасами. Повреждено учреждение образования», — заявил он.

По его словам, после обстрела на улицах Комсомольская и Горького были найдены суббоеприпасы типа «колокольчик». Приходько призвал жителей не трогать и не поднимать предметы и обращаться за помощью в случае обнаружения снарядов.

До этого в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волгограде пострадал один человек. По данным администрации региона. мужчина получил легкие травмы, медики оказывают ему необходимую помощь.

По данным министерства обороны РФ, в ночь на 15 февраля российские силы ПВО сбили более 40 российских беспилотников.

12 февраля в Горловке 13 человек получили ранения после обстрелов ВСУ, в числе раненных два подростка.

Ранее в Курской области заявили, что ВСУ сбросили взрывное устройство на частный дом.

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