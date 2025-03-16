Во время обстрела ВСУ Горловки погиб мирный житель

Во время обстрела Вооруженными силами Украины Горловки в ДНР погиб мирный житель. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в Telegram-канале.

Он пояснил, что трагедия случилась в поселке Озеряновка. Приходько принес соболезнования родным и близким мужчины.

В начале марта Приходько сообщил, что ВСУ во время обстрела города повредили здание детского сада, многоквартирный дом и гражданские автомобили. По его словам, в детском саду выбиты окна, поврежден фасад и побиты помещения изнутри. Он добавил, что еще один удар пришелся по жилому массиву «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки.

В феврале украинские военные повредили образовательное учреждение в центре Горловки. По словам Приходько, после обстрела кассетными боеприпасами на улицах Комсомольская и Горького были найдены суббоеприпасы типа «колокольчик». Мэр города призвал жителей не трогать и не поднимать подозрительные предметы и обращаться за помощью в случае обнаружения снарядов.

Ранее в Горловке 13 человек пострадали в результате обстрелов ВСУ.