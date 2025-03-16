В украинских Сумах произошли взрывы

24-й канал сообщил о взрывах в Сумах на северо-востоке Украины

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошли взрывы, сообщает 24-й телеканал.

По данным телеканала, в городе раздались несколько взрывов.

В Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях в настоящий момент действует воздушная тревога.

До этого украинский энергетический холдинг ДТЭК заявил, что ночные авиаудары повредили энергетические объекты в Днепропетровской и Одесской областях.

14 марта глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что город Черноморск в Одесской области Украины после взрывов оказался без электроснабжения.

Незадолго до этого мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе были слышны взрывы. Фиксировались перебои с электроснабжением.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в сети появилось видео с последствиями удара по отелю «Бристоль».