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Украинский энергохолдинг заявил о ночных авиаударах по его объектам

ДТЭК: ночью нанесены удары по объектам в Днепропетровской и Одесской областях
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Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский энергетический холдинг ДТЭК заявил, что ночные авиаудары повредили энергетические объекты в Днепропетровской и Одесской областях. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В своем заявлении компания ДТЭК сообщила, что «ущерб значительный», некоторые потребители в обоих регионах остались без электроэнергии», — говорится в публикации.

Накануне глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что город Черноморск в Одесской области Украины после взрывов оказался без электроснабжения.

12 марта сообщалось, что российская баллистическая ракета поразила иностранное грузовое судно в порту Одессы. По информации украинских властей, сухогруз MJ Pinar под флагом Барбадоса должен был следовать из Одессы в Алжир. На борту судна находился международный экипаж. Среди моряков есть пострадавшие.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Одессу захотели вернуть в состав России.

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