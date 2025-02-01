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В сети появилось видео с последствиями удара ВС РФ по отелю «Бристоль» в Одессе

Военкоры показали на видео разрушенный ударом ВС РФ отель «Бристоль» в Одессе

Беспилотник снял на видео частично разрушенное здание отеля «Бристоль» в Одессе, которое стало одной из целей ракетного удара Вооруженных сил РФ. Ролик опубликовал Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны («РВ»).

На кадрах видно, что крыша здания сильно повреждена, одна плита верхнего этажа обрушилась, а в здании выбиты окна.

По данным военкоров, в отеле жили иностранные наемники и военные советники стран НАТО.

«Последствия вчерашнего удара по центру Одессы. Среди людей, находившихся в эпицентре удара, в том числе и норвежские дипломатические представители», — цитирует «РВ» киевские СМИ.

В ночь на 1 февраля украинское издание «Страна» писало, что взрыв произошел на территории отеля, который находится в центре Одессы, на фоне воздушной тревоги. Военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале сообщил, что в отеле проживали иностранные наемники, включая бойцов британского спецназа SAS.

Ранее российские войска нанесли серию ударов по натовским складам ВСУ.

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