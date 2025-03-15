Власти Одессы заявили о взрывах в городе

На территории Одессы на Украине прозвучали взрывы. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«В городе слышны взрывы!» — говорится в сообщении, опубликованном в 1:52 по московскому времени.

В 2:42 Труханов сообщил о том, что в Одессе отменили воздушную тревогу.

Накануне вечером издание «Страна.ua» писало, что в Одессе фиксировались перебои с электроснабжением после взрывов. Кроме того, в городе Черноморске Одесской области свет отключился полностью.

12 марта сообщалось, что российская баллистическая ракета поразила иностранное грузовое судно в порту Одессы. По информации украинских властей, сухогруз MJ Pinar под флагом Барбадоса должен был следовать из Одессы в Алжир. На борту судна находился международный экипаж. Среди моряков есть пострадавшие.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в сети появилось видео с последствиями удара по отелю «Бристоль».