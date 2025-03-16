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В Калининграде простились с погибшим при обороне Малой Локни Героем России

Прощание с Героем России Чебневым прошло в Доме офицеров Балтийского флота
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В Доме офицеров Балтийского флота состоялась церемония прощания с Героем России Сергеем Чебневым, погибшим при обороне населенного пункта Малая Локня в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Для всех нас это большая потеря, как и для всей России, потому что этот человек — пример мужества своему поколению, человек, который защищал нашу страну, не дал прорваться врагам на стратегические объекты. Я хочу выразить искреннюю благодарность Сергею и его сослуживцам, которые здесь находятся», — сказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в ходе траурного митинга.

В митинге приняли участие родственники Чебнева, губернатор Калининградской области, представители командования Балтийского флота, силовых структур региона и другие. Сослуживцы военнослужащего назвали его «командиром от Бога».

В августе прошлого года Чебнев в течение 12 дней руководил обороной Малой Локни в Курской области. Там российские войска удерживали важный плацдарм вблизи города Суджа, куда пыталась пробиться украинская армия.

6 марта 2025 года президент России Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России вдове Чебнева.

10 марта врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что имя Чебнева увековечат на курской земле, за которую он отдал жизнь.

Ранее стало известно, как опознали погибшего при обороне Малой Локни Героя России.

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