В Курской области увековечат имя погибшего Героя России Чебнева

Имя погибшего Героя России Сергея Чебнева увековечат на курской земле, за которую он отдал жизнь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Память о наших героях, которые отдают жизнь, лишь бы не пропустить врага в тыл, никогда не должна быть забыта. На их подвигах нужно воспитывать наших детей и внуков — чтобы знали, какой ценой завоеван мир», — написал он.

В августе 2024 года Чебнев в течение 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня в Курской области с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда пыталась пробиться украинская армия. Как отметил Хинштейн, войска под командованием Чебнева не позволили ВСУ пробиться к Курской АЭС.

8 марта командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях в Курской области. В результате этих действий удалось освободить Малую Локню, Черкасское Поречное, Косицу, Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину.

Ранее сообщалось, что под Курском нашли тело героически погибшего комбата Чебнева.