Стало известно, как опознали погибшего при обороне Малой Локни Героя России

РИА: погибшего при обороне Малой Локни Чебнева опознали по шеврону с позывным

Героя России Сергея Чебнева (позывной «Отмель»), который погиб при обороне Малой Локни в Курской области, опознали по шеврону на груди. Об этом сообщили бойцы 1-го батальона 9-го мотострелкового полка, передает РИА Новости.

Как сообщили российские военнослужащие, тело погибшего военного нашли с южной стороны периметра местной исправительной колонии, возле которой он держал оборону. На груди Чебнева остался шеврон с надписью «Отмель». Бронежилет комбата тоже вытащили, его перевезут в музей родного города Героя России.

В августе прошлого года Чебнев в течение 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня в Курской области. Там российские войска удерживали важный плацдарм вблизи города Суджа, куда пыталась пробиться украинская армия. Как отметил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, войска под командованием Чебнева не позволили ВСУ пробиться к Курской АЭС.

6 марта 2025 года президент России Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России вдове Сергея Чебнева.

10 марта военный корреспондент Александр Коц сообщил, что в Курской области бойцы 9-го полка забрали тело своего командира «Отмель», который превратил в крепость здание женской колонии. Военкор добавил, что Чебнев не позволил украинским военным замкнуть кольцо вокруг здания колонии и до последнего держал оборону.

Ранее сообщалось, что в Курской области увековечат имя погибшего Героя России Чебнева.