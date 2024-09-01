Военкор поделился подробностями обороны Малой Локни

Комбат 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса с позывным «Отмель» сыграл ключевую роль в обороне Малой Локни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

«На момент подготовки моего первого материала о курской «Брестской крепости» комбат с позывным «Отмель» числился пропавшим без вести. Однако вышедшие из окружения бойцы подтвердили — всеми любимый командир погиб. Геройски, как и подобает русскому офицеру», — написал он.

По его словам, 20 августа с тыла колонии с северной стороны был накат противника. Он уточнил, что в украинском налете принимал участие десант на БМП «Бредли», который занял огневые позиции в разрушенном доме.

«Пулеметчик залег на крыше. Чтобы противник не смог там закрепиться, «Отмель» принял решение лично возглавить группу по их уничтожению. Он выдвинулся с КНП вместе с несколькими ребятами. Одновременно их поддерживала еще один штурмовой отряд. В ходе боя комбат был ранен», — отметил в материале Коц.

Военкор рассказал, что группа эвакуации была атакована минометами и FPV-дронами, в ходе вражеского нападения «Отмель» получил смертельные ранения.

«Комбат, конечно, понимал, что для его бойцов женская колония стала Брестской крепостью. Он уже не мог пробиться к ним, но до последнего вздоха пытался не дать замкнуть кольцо вокруг тюрьмы, чтобы у парней оставался хоть какой-то шанс. И ценой своей жизни «Отмель» сохранил батальону возможность прорваться к своим. И рассказать о последнем подвиге своего командира», — уточнил Коц.

Напомним, «Отмель» окончил общевойсковой факультет Казанского танкового училища, но на момент начала СВО уже уволился из армии. Отмечается, что когда начались бои на Украине, он сам пришел в военкомат.