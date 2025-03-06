Путин вручит «Золотую звезду» вдове комбата Чебнева

Президент России Владимир Путин вручит «Золотую Звезду» Героя РФ посмертно вдове Сергея Чебнева, который не смог выжить при обороне Малой Локни в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Президент у себя в рабочем кабинете встретится с Ольгой Александровной Чебневой. Это вдова Сергея Чебнева, и Путин вручит вдове «Золотую Звезду» Героя Российской Федерации посмертно», — рассказал представитель Кремля.

Командир батальона соединения армейского корпуса группировки войск «Север» Сергей Чебнев с позывным «Отмель» отдал свою жизнь, защищая курское приграничье. Российские отряды в полном окружении удерживали позиции в районе Малой Локни, когда противник пытался прорваться вглубь.

В результате российские военные пошли на прорыв. Чебнев действовал самоотверженно и долго удерживал противника под Малой Локней, пока туда не подоспела поддержка с воздуха. Первое время офицер числился пропавшим без вести, однако позже стало известно, что ему не удалось выжить.

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