В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской и Черниговской областях

На территории трех областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Согласно данным ресурса, сирены звучат в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Накануне украинский энергетический холдинг ДТЭК заявил, что ночные авиаудары повредили энергетические объекты в Днепропетровской и Одесской областях.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. Такие действия были организованы вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что все атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, а также военного управления и связи.

Всего, по данным Минобороны РФ, ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине в 2024 году.

Ранее город в Одесской области остался без электричества после взрывов.